Что делать, если в квартиру проникли посторонние

В социальных сетях набирает популярность история из Новосибирска, случившаяся ночью 4 июля. Молодая пара ночью проснулась от шума и обнаружила в своей квартире постороннюю девушку.

Как рассказала хозяйка квартиры по имени Ульяна, инцидент произошел примерно в три часа ночи. Они с мужем забыли с вечера закрыть входную дверь, поэтому в дом беспрепятственно проникла неизвестная гражданка.

Она воспользовалась туалетом, после чего влезла в постель к супругам. А подобному хамству пара оказалась совершенно не готова, потому и постаралась выставить незнакомку из дома. Удалось выяснить, что ее зовут Валерия.

Валерия, явившаяся в гости посреди ночи “в майке и шортах, без обуви” тоже не хотела уступать. Она еще почала ломилась в дверь квартиры после того, как супруги выставили ее на порог.

Позже Ульяна рассказала в интервью телеканалу “360”, что незваная гостья находилась в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего девушка перепутала квартиру. К слову, Валерия нашла в себе мужество принести публичные извинения.

В этой истории все обошлось благополучно, хозяева квартиры не стали писать заявление в полицию. Однако при желании нарушителя можно призвать к ответственности, уверены юристы.

При возможности необходимо при свидетелях предупредить человека о недопустимости проникновения в ваш дом. Далее можно обратиться в правоохранительные органы по факту преступления, предусмотренного 139 статьей УК РФ “Нарушение неприкосновенности жилища”.