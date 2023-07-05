На сайте президента России опубликуют график судьбоносных обращений

Для предотвращения возможных недоразумений в будущем на сайте kremlin.ru будет опубликован график судьбоносных обращений президента России с 2023 по 2028 годы.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– Все обращения, которые вы сможете увидеть на официальном портале президента, будут именно судьбоносными для страны без всякого преувеличения. Все их тексты заранее согласованы с Путиным и не подлежат различным толкованиям, – заявил глава пресс-службы. – Каждое обращение будет содержать дескрипшн, то есть описание. Например, «О разделе Польши», «Об инвестиционном климате в Португальском федеральном округе» и прочее.

В случае экстренных ситуаций президент будет записывать отдельные обращения.

– Не волнуйтесь, эксцессов не будет, к концу лета уже будут готовы судьбоносные обращения на 2025 год, – добавил Песков.

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