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05.07.2023, 13:33, Разное
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Для предотвращения возможных недоразумений в будущем на сайте kremlin.ru будет опубликован график судьбоносных обращений президента России с 2023 по 2028 годы.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– Все обращения, которые вы сможете увидеть на официальном портале президента, будут именно судьбоносными для страны без всякого преувеличения. Все их тексты заранее согласованы с Путиным и не подлежат различным толкованиям, – заявил глава пресс-службы. – Каждое обращение будет содержать дескрипшн, то есть описание. Например, «О разделе Польши», «Об инвестиционном климате в Португальском федеральном округе» и прочее.

В случае экстренных ситуаций президент будет записывать отдельные обращения.

– Не волнуйтесь, эксцессов не будет, к концу лета уже будут готовы судьбоносные обращения на 2025 год, – добавил Песков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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