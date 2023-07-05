 

Мнение: Чудовищная правда о Чечне

05.07.2023, 13:10, Разное
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Министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова на территории республики могут быть замешаны западные спецслужбы.

Дословно:   «Нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Характерный почерк западных спецслужб здесь прослеживается четко» (отсюда)

А омбудсмен по Чечне сообщил, что преступники не установлены, потому что они передвигались по Чечне на машинах без номерных знаков.

Кроме того, Елена Милашина не сомневается, что нападавшие – именно чеченцы. За много лет в республике она давно научилась узнавать чеченцев по акценту.

Это что же получается? Судя по заявлению министра печати республики, в Чечне орудует то ли ячейка западный спецслужб, то ли их резидентура,  которой удалось завербовать полтора десятка местных жителей,  обучить их (чтобы у них появился почерк западных спецслужб) и поставить задачу напасть на журналиста и адвоката, что бы скомпрометировать республику и руководство Чечни?

Выходит, что агенты западных спецслужб чувствуют себя в республики настолько вольготно, что ездят на авто без номеров? И никому нет дела до этих авто без номеров?

Если это не чудовищная правда о Чечне,  то что это такое?

К слову, оставлю здесь видео с рассказом Елены Милашиной о нападении:

Источник: Ирек Муртазин


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