В Японии продается еще не вышедшая PlayStation 5

Японский аукцион Yahoo Auctions выставил на продажу второй прототип PlayStation 5 с V-образной формой. Об этом информирует портал WCCFTech.

Продавец инженерной модели PlayStation 5 Prototype 2 выставил консоль на аукцион с начальной ценой 800 000 иен (494 000 рублей). По итогам аукциона консоль была продана, но цена не указана. На фотографиях, приложенных к лоту, изображен тот же дизайн, что и у прототипа PS5, который был замечен в интернете.

На фото видны индикаторы Status 1, Status 2, On, Standby, Reset, Eject, System Init, Network Init и шесть портов USB. На задней части прототипа находится разъем HDMI, два разъема Ethernet и еще один вход USB. Различия между двумя инженерными прототипами PlayStation 5 не раскрываются. Консоль нельзя использовать из-за наличия цифровой лицензии.

При ее включении появляется сообщение о том, что срок действия лицензии истек. Непосредственно данная консоль является предметом коллекционирования.