В первом квартале года дефицит федерального бюджета достиг 2,4 триллиона рублей
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Дефицит федерального бюджета на конец первого квартала 2023 года составил 2,402 трлн рублей. Расходы федерального бюджета за этот период времени составили 8 млрд рублей, что на 38% или 2,2 млрд рублей больше, чем в предыдущем году.
За первые три месяца в бюджет поступило 22 процента от прогнозируемых доходов в размере 5,7 трлн. рублей. Нефтегазовые доходы составили 1,6 триллиона долларов, ненефтегазовые – 4 триллиона долларов. По оценке СП, объем доходов снизился на 20,7% или 1 484,9 млрд руб. Наибольшее падение выручки произошло в нефтегазовой отрасли – почти в два раза больше, 1,3 трлн руб.
В СП пояснили, что снижение доходов в этом секторе связано с существенным падением цен на российскую нефть марки Urals и курса доллара США к рублю. Ненефтегазовые доходы снизились на 3,5% до 145,5 млрд. рублей. Это произошло из-за снижения налоговых поступлений и единовременной выплаты переплаченных налогов и сборов на единый счет с 2023 года.
По данным СП, в первом квартале этого года ВВП снизился на 1,9%. Инфляция снизилась с 12,5% в декабре 2012 года до всего лишь 3,5%. Потребительские цены выросли на 1,7%. По предварительной оценке Министерства финансов, расходы бюджета за пятимесячный период (с января по май) составили 13,229 трлн. рублей. Это на 27% больше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,41 трлн руб. Доходы бюджета в 2022 году составили 27,6 млрд рублей, а расходы – 29 трлн руб., дефицит, таким образом, примерно 1,313 млрд руб.
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