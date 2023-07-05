 

В первом квартале года дефицит федерального бюджета достиг 2,4 триллиона рублей

05.07.2023, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дефицит федерального бюджета на конец первого квартала 2023 года составил 2,402 трлн рублей. Расходы федерального бюджета за этот период времени составили 8 млрд рублей, что на 38% или 2,2 млрд рублей больше, чем в предыдущем году.

За первые три месяца в бюджет поступило 22 процента от прогнозируемых доходов в размере 5,7 трлн. рублей. Нефтегазовые доходы составили 1,6 триллиона долларов, ненефтегазовые – 4 триллиона долларов. По оценке СП, объем доходов снизился на 20,7% или 1 484,9 млрд руб. Наибольшее падение выручки произошло в нефтегазовой отрасли – почти в два раза больше, 1,3 трлн руб.

В СП пояснили, что снижение доходов в этом секторе связано с существенным падением цен на российскую нефть марки Urals и курса доллара США к рублю. Ненефтегазовые доходы снизились на 3,5% до 145,5 млрд. рублей. Это произошло из-за снижения налоговых поступлений и единовременной выплаты переплаченных налогов и сборов на единый счет с 2023 года.

По данным СП, в первом квартале этого года ВВП снизился на 1,9%. Инфляция снизилась с 12,5% в декабре 2012 года до всего лишь 3,5%. Потребительские цены выросли на 1,7%. По предварительной оценке Министерства финансов, расходы бюджета за пятимесячный период (с января по май) составили 13,229 трлн. рублей. Это на 27% больше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,41 трлн руб. Доходы бюджета в 2022 году составили 27,6 млрд рублей, а расходы – 29 трлн руб., дефицит, таким образом, примерно 1,313 млрд руб.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Чудовищная правда о Чечне

05.07 / В Японии продается еще не вышедшая PlayStation 5

05.07 / “Поскольку занимаюсь любимым делом, ничего другого не умею и не хочу”: Полина Гагарина о заработке и воспитании детей

05.07 / Москвичи раскупают квартиры в Сочи

05.07 / Пациенты с деменцией способны учиться чему-то новому

05.07 / В июне 2023 года годовой уровень инфляции в Турции замедлился до 38,21%

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В плен попал чемпион Украины по боксу

05.07 / Мнение: Восстановление Мариуполя и возможный уход США из Украины

05.07 / Задержанные во Франции погромщики массово требуют содержания в женских камерах

05.07 / Скандинавская линия роста волос – новый тренд в окрашивании, позволяющий реже обесцвечивать корни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика