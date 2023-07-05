В первом квартале года дефицит федерального бюджета достиг 2,4 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета на конец первого квартала 2023 года составил 2,402 трлн рублей. Расходы федерального бюджета за этот период времени составили 8 млрд рублей, что на 38% или 2,2 млрд рублей больше, чем в предыдущем году.

За первые три месяца в бюджет поступило 22 процента от прогнозируемых доходов в размере 5,7 трлн. рублей. Нефтегазовые доходы составили 1,6 триллиона долларов, ненефтегазовые – 4 триллиона долларов. По оценке СП, объем доходов снизился на 20,7% или 1 484,9 млрд руб. Наибольшее падение выручки произошло в нефтегазовой отрасли – почти в два раза больше, 1,3 трлн руб.

В СП пояснили, что снижение доходов в этом секторе связано с существенным падением цен на российскую нефть марки Urals и курса доллара США к рублю. Ненефтегазовые доходы снизились на 3,5% до 145,5 млрд. рублей. Это произошло из-за снижения налоговых поступлений и единовременной выплаты переплаченных налогов и сборов на единый счет с 2023 года.

По данным СП, в первом квартале этого года ВВП снизился на 1,9%. Инфляция снизилась с 12,5% в декабре 2012 года до всего лишь 3,5%. Потребительские цены выросли на 1,7%. По предварительной оценке Министерства финансов, расходы бюджета за пятимесячный период (с января по май) составили 13,229 трлн. рублей. Это на 27% больше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период составил 3,41 трлн руб. Доходы бюджета в 2022 году составили 27,6 млрд рублей, а расходы – 29 трлн руб., дефицит, таким образом, примерно 1,313 млрд руб.