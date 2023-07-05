“Поскольку занимаюсь любимым делом, ничего другого не умею и не хочу”: Полина Гагарина о заработке и воспитании детей

Полина Гагарина – успешная медийная личность. Поклонники не просто узнают на улице и дарят подарки после выступлений, а восхищаются ее талантом, говорят искренние слова. В интервью певица много рассказывает о сыне и дочери. Со своей стороны она старается поддерживать контакт с отцами своих детей, никогда не говорить о них в дурном ключе. Гагарина – загадочная личность. В ее голосе чувствуется какая-то драма, надрыв, потребность выразить чувства полностью и без остатка. При этом на публике певица ведет себя достаточно легко и непринужденно. Эта приятная особенность больше всего и пленяет зрителей.

Любимое дело

Музыкальная исполнительница говорит о том, что творчество вдохновляет ее, как ничто другое. Во время пения она ощущает непревзойденную мощь и желание раскрыть свои природные дарования. Талант всегда требует выхода, самореализации, приносит с собой положительное наполнение. По мнению Гагариной, работать стоит только с полной самоотдачей.

Деньги – не самоцель, а приятный бонус. Когда они приходят, тогда и понимаешь, что все усилия были не напрасными.

Отношения с детьми

Андрей и Мия невероятно дружны. Дети очень привязаны один к другому, хотя между ними разница в целых десять лет. Брат уже сейчас переживает за младшую сестренку, старается оберегать ее. Заботливая мама стремится проводить со своими чадами каждую свободную минуту.

Не всегда это у нее получается в силу огромной занятости, но, по крайней мере, им удается обсуждать значимые вещи. Общение строится на основе взаимного доверия. Что касается Андрея, то он привык делиться с мамой своими переживаниями, а вечером они всегда разговаривают о том, как прошел день. Певица невероятно гордится сыном, говорит о том, что у него имеются выраженные музыкальные способности. В любом начинании она готова его поддержать и помочь принять решение, однако юноша еще не определился с выбором главного занятия. Андрей учится в гимназии с углубленным изучением иностранного языка и проявляет серьезное отношение к любому делу, за которое берется.

Малышка Мия – смышленая непоседа. Девочка очень активная, любознательная, творческая. Однако у ребенка нет музыкального слуха и предпосылок к звездной карьере.

Вместо заключения

Полина Гагарина то и дело появляется на телевидении, снимается в рекламных роликах, выступает на сцене. Она подчеркивает мысль о том, что самое главное в жизни – найти любимое дело, суметь сосредоточиться на том, что тебе интересно. Своих детей она воспитывает в атмосфере принятия и безусловной любви.