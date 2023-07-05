Москвичи раскупают квартиры в Сочи

Каждая пятая квартира в новостройках Сочи в текущем году была куплена жителями Москвы. Значительная часть столичных покупателей работает в удаленном формате.

Одна из главных целей покупки – переезд на постоянное жительство в Сочи. Причем, многие москвичи не только переезжают сами, но и перевозят родителей. Квартиры в Сочи также приобретаются для сезонного отдыха. Жилье в российском городе-курорте в данном случае выступает альтернативой зарубежной недвижимости.

Наконец, третья причина – инвестиционная. Туристический поток в Сочи стабильно растет, поэтому сдача жилья в аренду может обеспечить стабильный доход.

В настоящее время Сочи занимает первое место в России по стоимости “квадрата” на первичном рынке с показателем 348,9 тыс. рублей. Средняя цена квартиры составляет 12-13 млн рублей.