Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Сергей Собянин 5 июля представил в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра. Об этом сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Градоначальник предоставил удостоверенные подписи 115 депутатов муниципальных образований столицы и другие документы. Решение о регистрации Мосгоризбирком примет в ближайшее время.

Столичное отделение партии “Единая Россия” 9 июня выдвинуло Собянина на пост мэра Москвы. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что под руководством Собянина столица РФ стала одним из самых умных и комфортных городов мира.

Собянин выразил надежду на поддержку москвичей. Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года.