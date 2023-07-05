«Украли всё» — Cоюз французских предпринимателей оценил убытки от беспорядков в стране более чем в €1 млрд

Глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё заявил, что убытки компаний от нескольких дней беспорядков во Франции составляют более €1 млрд, передаёт Frankfurter Allgemeine. Всего, по его оценкам, было полностью разграблено свыше 200 магазинов, разрушено 300 банковских отделений, повреждено 250 табачных лавок. Кроме того, считает Ру де Безьё, беспорядки нанесли ущерб имиджу Франции, что повлечёт за собой значительные потери в сфере туризма в этом сезоне.



AP

Союз французских предпринимателей (Medef) оценивает убытки компаний от нескольких дней беспорядков во Франции более чем в €1 млрд. «Пока рано говорить о точных цифрах, но речь идёт более чем о миллиарде евро, не считая потерь в сфере туризма», — заявил в понедельник вечером глава союза Жоффруа Ру де Безьё, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Всего, по оценке Ру де Безьё, было полностью разграблено свыше 200 магазинов, разрушено 300 банковских отделений, повреждено 250 табачных лавок. Участники беспорядков действовали с «использованием методов абсолютного насилия». «Украли всё, даже кассовые аппараты, прежде чем поджечь, чтобы уничтожить», — подчеркнул глава Союза французских предпринимателей.

«Видеозаписи беспорядков, облетевшие весь мир, наносят ущерб имиджу Франции», — отметил Ру де Безьё. Поэтому, по его словам, этим летом число иностранных туристов в стране сократится, хотя «сезон был многообещающим». Многие люди уже отменили свои поездки.

Хотя в пригородах есть определённые проблемы, экономика там тоже набирает обороты, и в конечном итоге беспорядки свидетельствуют о проблемах с властью в стране, считает глава союза. «В пригородах есть бунтующее меньшинство, но есть и молчаливое большинство, которое работает и способствует экономическому процветанию страны», — заявил Ру де Безьё.

Транспортная служба столичного региона Иль-де-Франс Ile-de-France Mobilites (IDFM) оценивает ущерб, нанесённый городскому транспорту, «не менее чем в 20 миллионов евро».

В ночь на вторник беспорядки продолжили идти на спад. По данным властей, число задержанных снова сократилось, о серьёзных инцидентах не сообщалось. К 23:30 в Иль-де-Франс было арестовано 17 человек — по сравнению с 40 предыдущим вечером и 400 в четверг на прошлой неделе. Как и в предыдущие несколько ночей, на улицах Франции дежурили 45 тыс. полицейских и жандармов.

После гибели 17-летнего подростка Наэля от полицейской пули во время проверки на дороге в Нантере, пригороде Парижа, в прошлый вторник Францию ​​охватили массовые беспорядки. Неоднократно происходили грабежи, поджоги и ожесточённые столкновения между полицейскими и участниками беспорядков. С прошлого вторника по всей стране было арестовано более 3 тыс. человек, пишет Frankfurter Allgemeine.

—