 

Пациенты с деменцией способны учиться чему-то новому

05.07.2023, 12:00, Разное
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Элиас Ингебранд позволил десяти больным деменцией, восемь из которых жили в учреждениях по уходу, впервые в жизни  использовать компьютерные планшеты. Сотрудник или любимый человек был там для поддержки, но единственная инструкция, данная участникам, заключалась в том, чтобы использовать планшет по своему усмотрению. Вскоре выяснилось, что устройство вызвало у них любопытство.

Исследование длилось 4–6 недель. Хотя участники страдали от серьезного ухудшения памяти, они постепенно научились пользоваться планшетом более самостоятельно. Объяснение, по мнению Элиаса Ингебранда, заключается в том, что тело помнит необходимые движения, даже если способность говорить о них утрачена. Но важно вызвать у человека интерес.

Женщина, которая раньше занималась спортивным ориентированием, спонтанно начала использовать планшет для проверки результатов соревнований. Человек, который раньше был беспокойным и агрессивным, научился пользоваться открытым архивом SVT, шведской общественной телекомпании. Через некоторое время сотрудники отметили, что он долго сидел и смотрел, спокойно и сосредоточенно. Это была сторона его личности, которую они никогда раньше не видели.

Элиас Ингебранд был удивлен, обнаружив, что люди с деменцией могут разгадывать тайны планшета без помощи персонала или близких, сотрудничая и учась друг у друга. Также в этом контексте им удалось сосредоточиться на поставленной задаче. 

Однако есть предыдущие исследования, которые показали, что люди с деменцией способны учиться новому. Например, запоминать бессмыысленные слова или имена случайных людей. Но Элиас Ингебранд говорит, что теперь он показал, что обучение может происходить даже без каких-либо конкретных инструкций, и что результаты его исследования могут быть немедленно применены в лечении деменции.

 


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