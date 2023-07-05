В июне 2023 года годовой уровень инфляции в Турции замедлился до 38,21%

По данным Института статистики Турции (TUIK), годовой уровень инфляции замедлился в июне до 38,21%, по сравнению с 39,59%. Агентство Анадолу сообщило, что это самый низкий уровень инфляции за 18 месяцев.

Потребительские цены в июне выросли на 3,92% по сравнению с маем. Наименьший рост цен в годовом выражении зафиксирован на недвижимость – 14,7%. Цены на одежду и обувь выросли в Турции на 21%. Самый значительный рост цен был отмечен в секторе гостиниц и общественного питания – на 67,2%. Цены на медицинское обслуживание выросли на 65,7%, а на продукты питания и напитки – почти на 54%. За услуги в сфере образования потребители теперь платят на 50% больше. Транспортные расходы увеличились на 20,75%, а цены на алкоголь и табак выросли на 40%. Стоимость медицинского обслуживания за последний месяц выросла всего на 1,21%.

В июне наиболее значительный рост цен наблюдался на алкогольные напитки и табачные изделия (111,13%), транспорт (7,96%), а также гостиницы и общественное питание (4,32%). Стоимость турецкой лиры в июне достигла нового исторического минимума. В июне обменный курс между турецкой лирой и долларом превысил 26 лир. Центральный банк Турции в конце прошлого месяца повысил свою основную ставку почти на две трети – с 8,5% до 15%. Это была первая корректировка за последние 27 месяцев.