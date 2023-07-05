 

Рупор кремлевской пропаганды: В плен попал чемпион Украины по боксу

05.07.2023, 11:40, Разное
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В плен попал чемпион Украины по боксу

Российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, воевавшего в подразделении «Кракен». Спортсмен был взят в плен на Артемовском направлении, когда бойцы ВСУ пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр. Видео с допросом украинского спортсмена опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Приходько рассказал, что является чемпионом Украины и чемпионом кубка Украины. Также боксер является мастером спорта. По его словам, он пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. Он отметил, что для того, чтобы на Украине устроиться на приличную работу, нужно иметь военный билет.

«Из Часова Яра мы пересели на БМП-1 – 4 машины – и приехали непосредственно на российские позиции. Мы высадились, и в первые минуты высадки убили моего командира отделения, и мы начали откат, ушли в сторону от позиций, так как открытая местность. Мы просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого. Просидели ночь под обстрелами, под перестрелками и в следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе», – рассказал Приходько.

Приходько заявил, что украинские боевики снова вышли на позиции ВС РФ после того, как заблудились. По словам боксера, во время боя с российскими войсками его ранили и взяли в плен.

«У нас трое – 200 (убитые) на том месте, где меня взяли в плен, один – 300-й (раненый), но он вышел. Где остальные ребята, я не знаю», — добавил пленный.

https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/05/20809766.shtml – цинк

Источник: Colonel Cassad


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