Мнение: Восстановление Мариуполя и возможный уход США из Украины

Мы потратим на восстановление Мариуполя примерно 200 млрд рублей. Сумма солидная, примерно по 1300 рублей с каждого россиянина. Но оно того стоит, я такое распределение своих налогов одобряю.

Шефство над работами взял Петербург, наши же строители и выполняют огромную долю работ, также Петербург передал в Мариуполь много техники и общественного транспорта. Другие регионы тоже вносят свой вклад — к примеру, Ульяновская область построила целый квартал.

На Руксперте есть большая статья о ходе восстановления Мариуполя. Процитирую оттуда хронику за последние два месяца (ссылка):

2 мая 2023 года — введена в строй после восстановления первая линия трамвая по маршруту № 1, соединившему центральную часть города с окрестностями Металлургического комбината имени Ильича.

4 мая 2023 года — торжественно заложен первый камень в фундамент здания нового филиала Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) в Мариуполе.

10 мая 2023 года — открыт первый построенный с нуля в рамках проекта детский сад «Невский» в одноимённом вновь построенном микрорайоне города.

19 мая 2023 года — стало известно о принятии окончательного решения о создании на базе сильно повреждённого завода «Азовсталь», создававшего большие экологические проблемы, технопарка.

31 мая 2023 года — стало известно о сроках полного разминирования завода «Азовсталь» должно быть завершено к лету 2024 года, а также о том, что был найден инвестор для создания технопарка на базе этого завода.

14 июня 2023 года — подписано Постановление Правительства России о передаче в ведение Федерального дорожного агентства ряда дорог в новых регионах России и прилегающих к ним территориях, в их число вошли частично проходящие в пределах Мариуполя дороги Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь и Р-150, частью которой стала дорога Донецк — Мариуполь, что должно положительно сказаться на содержании этих дорог.

15 июня 2023 года — стало известно, что к этому моменту в городе открылись более 560 магазинов различных типов.

30 июня 2023 года — начато восстановление фасадов уже частично отремонтированных «домов со шпилями» у Театрального сквера в самом центре города, являющихся одними из самых узнаваемых зданий в городе.

А вот как восстановление Мариуполя выглядит изнутри, с точки зрения местных жителей. Очень воодушевляющие кадры (видео):

Это называется «пришёл Русский Мир». Кстати, у Американского Мира на Украине сейчас проблемы. Так как своей экономики у Украины больше нет, местные власти полностью сточили экономику об Россию в 2022, способность Украины воевать полностью зависит от поддержки американцев — финансовой и военной. Американцы, однако, в любой момент могут союзников бросить, как они сделали это уже со своими меньшими братьями в Сирии, в Афганистане и во многих других странах.

Конкретно сейчас у американцев появились сразу несколько причин произнести свою коронную реплику, «Боливар не выдержит двоих».

1. Президент Зеленский позволил себе прямо угрожать американцам — он заявил, что не приедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если ему не дадут приглашение в альянс (ссылка). Американская империя держится на страхе, поэтому терпимость американцев к многовекторности пособников равна нулю. За попытки разговаривать с Вашингтоном иначе, чем стоя на коленях, обычно следует быстрое и демонстративное наказание.

2. Помогать Украине довольно дорого. США безусловно могут позволить себе такие расходы, но только в том случае, если чувствуют отдачу от вложений. Пока что отдачи нет — июньское контрнаступление Украина полностью провалила. Точка отсечки — вот тот самый саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится через неделю, и на который президент Зеленский угрожает не приехать. Американские эксперты рассчитывали, что на саммите Украина сможет показать военные успехи в виде захваченного Крыма и Донбасса — или как минимум в виде заметной их части.

Да, за неделю на поле боя многое может случиться, однако уже и сами власти Украины заявляют, что они «сменили стратегию», и что вместо захвата новых территорий они будут воевать теперь на одном месте, истощая ресурсы русской армии (ссылка). Для потребления внутри Украины эта новая стратегия сойдёт, но американцев подобная трата их денег навряд ли удовлетворит.

3. Украина — не единственный пожар, который разжигают американцы. Стратегической целью для них является Китай, принципиальный конкурент США. Победить Китай мирным экономическим путём США неспособны, следовательно, они должны или сдаваться, что для США означает глубочайший кризис, или начинать прокси-войну на Тайване.

Одна из ключевых точек — президентские выборы, которые на Тайване пройдут в январе 2024. Независимо от того, кто победит, прокитайский кандидат или проамериканский, ситуация может быстро дойти до начала операции по возвращению острова в родную гавань. Таким образом, уже в январе, через полгода, США могут оказаться перед необходимостью оказывать масштабную военную помощь Тайваню. Поддерживать одновременно Украину и Тайвань слишком дорого, следовательно, Украину надо к этому времени с палубы уже скинуть.

При этом американцы имеют стойкую репутацию мошенников, поэтому любые договорённости с ними возможны только на условиях предоплаты. Это значит, что мистер Блинкен не может вот так просто навестить Кремль и подписать мирный план: в Кремле не поверят американцам на слово. Для подписания договора по Украине американцам придётся провести сложную серию комбинаций, делая осторожные уступки, отодвигая войска и предоставляя материальные гарантии своих слов. Как показывает опыт предыдущих переговоров с США по аналогичным вопросам, процедура займёт примерно несколько месяцев.

Таким образом, 11-12 июля в Вильнюсе американцы будут держать в голове следующие соображения.

1. Зеленский бросил вызов хозяевам, его надо примерно наказать, чтобы дурному примеру не последовал условный Шольц.

2. Украина полностью провалила контрнаступление.

3. Чтобы успеть к началу веселья на Тайване, украинский балласт надо начинать сбрасывать прямо сейчас.

Всё это не значит, разумеется, что американцы снимут Украину с довольствия. У них есть и весомые аргументы в пользу продолжения конфликта — в первую очередь, шкурные интересы политиков, которые связали свою карьеру с успехами США на Украине. Согласно известной теории, по умолчанию следует предполагать, что ничего серьёзного саммит не изменит, всё останется примерно так, как и было — американцы продолжат вяло поддерживать Украину, боевые действия будут идти примерно в том же режиме, что и сейчас.

К счастью, мы, в отличие от американцев с украинцами, ни к каким датам и не привязаны.

Максимум, на который способны современные США — тратить ресурсы, чтобы удерживать украинский фронт от схлопывания. Рано или поздно им надоест, и они уйдут. Может быть, процесс прощания с Украиной начнётся уже через неделю и, может быть, господин Зеленский решился на свою дерзость как раз потому, что ему уже на это прямо намекают. Или, может быть, американцы продолжат лить бензин в костёр ещё долго: год, два или три.

Россию устраивает любой вариант. Мы подождём.