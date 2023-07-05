 

Задержанные во Франции погромщики массово требуют содержания в женских камерах

05.07.2023, 11:33, Разное
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Во время продолжающихся беспорядков в разных городах Франции были задержаны сотни человек, подавляющее большинство которых идентифицируют себя как женщины.

По данным министерства юстиции, 72% из них требуют содержания в камерах для женщин.

Требования будут удовлетворены, несмотря на протесты «некоторых болезненно консервативных элементов», говорится в заявлении Минюста. Протест выразили, в основном, оппозиционные политики правых партий, которые, как считается, «не владеют адекватной картиной мира и подвержены недопустимым предрассудкам».

Особый интерес ситуация вызывает у исследователей гендерного вопроса – хотя об этом и не принято говорить, но нельзя было не заметить, что практически все задержанные являются биологическими мужчинами. Учёные говорят, что это, вероятно, первые в истории массовые акции гражданского неповиновения со стороны трансгендерных персон, которые по совместительству ещё и относятся к категории «цветных людей» (people of color), и всё это «неимоверно вдохновляет».

Вероятно, что события этих недель могут стать поводом для учреждения новой Недели гордости во всех развитых странах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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