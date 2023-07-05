Скандинавская линия роста волос – новый тренд в окрашивании, позволяющий реже обесцвечивать корни

Из сезона в сезон в парикмахерской сфере появляются все новые и новые тренды. Один из самых свежих и актуальных — это окрашивание под названием «скандинавская линия роста волос». Разбираемся, что это за концепция.

«Поцелуй» солнца

Для тех, кто не в курсе, трендовая техника включает в себя обесцвечивание только линии роста волос (или, другими словами, только «детских» коротких волосков).

По сути, такое обрамление вокруг лица имитирует места, где солнце обычно падает на ваши волосы, в результате чего они кажутся светлее, чем остальные. Для такого осветления есть даже название «поцелуй солнца».

Таким образом, вы получаете окрашивание, которые выглядит максимально естественно и натурально.

Преимущества

У такой техники окрашивания много преимуществ. Например, можно реже обесцвечивать корни.

Также удастся сэкономить на услугах колориста. Ведь по сравнению с полным окрашиванием частичное значительно дешевле в цене.

«Обесцвечивание коротких волосков на линии роста волос — это быстрый процесс, не требующий дополнительных усилий или времени», — объясняет эксперт по волосам Элис Докинз. – «Кроме того, это намного лучше для здоровья ваших волос, поскольку вы не обесцвечиваете длинные пряди».

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Интересно, что трендовая техника применима к волосам любого оттенка. Будь вы блондинка, рыжая или брюнетка, вы в любом случае можете опробовать на себе такой вид окрашивания.

Ключевыми факторами в процессе процедуры являются выбор осветляющих средств, а также интенсивность окрашивания, которую выбирает сам клиент.

Чтобы сохранить волосы здоровыми в промежутках между визитами к колористу, тщательно ухаживайте за ними, делая еженедельную маску для кожи головы, защищая шевелюру от чрезмерного воздействия солнца, по возможности избегая использования горячих инструментов и создавая индивидуальный режим мытья волос.