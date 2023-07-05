 

Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории

05.07.2023, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поклонники с пристрастием наблюдают за новыми успехами в восстановлении фигуриста Романа Костомарова после операций по ампутации конечностей. Татьяна Навка неоднократно заявляла, что мечтает снова увидеть его на льду.

Фигуристка подчеркнула, что делать прогнозы относительно его возвращения к соревнованиям очень сложно. На данный момент существует ряд нюансов, о которых еще неизвестно.

Навка предположила, что в истории мирового спорта могло даже и не быть таких случаев, когда спортсмен с подобными травмами возвращался в спорт. При этом олимпийская чемпионка выразила надежду, что Костомаров станет первым или одним из них.

“Я даже не знаю, есть ли прецеденты в мире, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям, возможно, это будет первым таким случаем. По крайней мере, я верю в это безумно и в Романе никогда не сомневалась”, — цитирует ее телеканал “360”.

Напомним, что в начале января Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом “пневмония”. У него возникли осложнения, начался некроз. В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу.

В конце июня фигурист разместил в социальных сетях первое видео с момента госпитализации. На обнародованных кадрах он на протезах крутит педали велотренажера.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Вооруженный мятеж 23-24 июня и “спецоперация” в восприятии россиян

05.07 / Стала известна дата выхода игры Disneys Mickey Mouse & Donald Duck Racing Game

05.07 / В Пятигорске впервые прозвучали стихи Лермонтова о кинжале из Кизляра

05.07 / Компания Mazda тестирует новый кроссовер Mazda CX-80 с тремя рядами сидений

05.07 / “Так на Решетову похожа” – Алсу вышла в свет вся в черном после слухов о разводе

05.07 / Реакция на нападение в Чечне

05.07 / В 55% вторичных квартир нет ремонта

05.07 / Россиянам перечислили способы, как обезопасить свою дачу от воров

05.07 / В Москве девочка упала в обморок после угощения жвачкой не прогулке

05.07 / “Просто чудо” – Сергей Бодров и Виктор Цой “ожили” на рисунках художника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика