Собянин: В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей на отечественном ПО

В столице разработали зарядную станцию сразу для нескольких автомобилей. Проект полностью отечественный – в нем используют российские компоненты и программное обеспечение, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что станции можно устанавливать на городских объектах, в спальных районах или загородных поселках. В среднем зарядка займет от 10-20 до 40-60 минут.

Устройство оснастили защитой от утечки тока и кнопкой аварийного прекращения заряди. В год столичное предприятие сможет выпускать более 500 станций.

“На территории столицы выпуском электрозарядных станций занимаются несколько компаний. В рамках городской программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры “Энергия Москвы” с 2020 года установлено 212 зарядных станций московских производителей. Всего на улицах города — свыше 400 ЭЗС”, – написал Собянин.

Мэр ранее сообщил, что в Москве создадут универсальную платформу российского электротранспорта. Он отметил, что в городе развивается электробусная сеть, появилась бесплатная парковка для электромобилей, строятся зарядные станции.

В апреле 2023 года Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве. Эту возможность получили арендаторы городских земельных участков.