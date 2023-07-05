 

Стала известна дата выхода игры Disneys Mickey Mouse & Donald Duck Racing Game

05.07.2023, 10:28, Разное
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Точная дата выхода диснеевской гоночной игры Speedstorm – 28 сентября 2023 года. Об этом пишет Video Games Chronicle.

Disney Speedstorm – аркадная гонка с персонажами Disney и локациями Pixar. В игре можно, например, управлять картами от имени Микки Мауса и Дональда Дака. Также можно сыграть за Майка Вазовски из “Корпорации монстров”, Мулан или Базза Лайтера.

Разработкой проекта занимается студия Gameloft, наиболее известная по серии мобильных игровых приложений.

Disney Speedstorm вышел в ранний доступ 18 апреля 2023 года, однако лишь небольшое количество игроков смогло загрузить его. Gameloft заявила, что “с момента запуска раннего доступа мы получили ценные отзывы и поддержку от невероятного сообщества. Это помогло нам улучшить проект”.

Disney Speedstorm теперь доступна для всех платформ, поддерживаемых разработчиками (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC и Nintendo Switch).


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