 

“Так на Решетову похожа” – Алсу вышла в свет вся в черном после слухов о разводе

05.07.2023, 9:24, Разное
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Российская певица Алсу счастлива замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. Пара воспитывает троих детей – двух дочерей и сына. Алсу всегда считалась примером целомудрия и интеллигентности, она никогда не выносила сор из избы, от чего складывалось ощущение гармонии и тотального взаимопонимания в этой звездной семье.

Однако недавно в Сети стали появляться слухи о том, что Алсу и Ян Абрамов на грани развода. Поговаривали, что муж певицы якобы флиртовал с бывшей невестой Тимати Анастасией Решетовой.

Шутка ли, но сама Алсу в последнее время стала невыносимо похожа на Решетову. Кто знает, может звезд просто перепутали, из-за чего и поползли сплетни. На днях Алсу появилась на свадьбе у друзей вся в черном, что немного смутило фанатов. Для такого праздника обычно не выбирают траурные наряды. Еще больше их удивил тот факт, что Алсу стала еще больше походить на бывшую Тимати.

Напомним, недавно Алсу побывала в Амстердаме, где прогулялась по городу и сходила на концерт Бейонсе. Певица всюду была одна, а мужа на фотографиях не было. На фоне этого поклонники вновь заговорили о том, что в паре разлад.


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