В 55% вторичных квартир нет ремонта

Большая часть жилья на вторичном рынке – 55% – реализуется без ремонта. Такие лоты предлагаются либо в черновом варианте, либо находятся в плохом состоянии. Их общая черта – необходимость проведения дополнительных работ перед переездом.

Как правило, такие квартиры приобретаются с целью экономии. Их стоимость в среднем на 10-20% ниже жилья с аналогичными параметрами, но с выполненным ремонтом.

Владельцам квартир без ремонта требуется около трех-четырех месяцев для их продаже. За год срок экспозиции увеличился на полтора месяца.

Эксперты рекомендуют вкладываться хотя бы в минимальное обновление квартиры перед продажей, так как это гарантирует довольно существенную выгоду. Например, если потратить около 400 тыс. на ремонт, то ценник квартиры можно увеличить с 8 до 9,5 млн рублей.