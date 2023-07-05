В Пятигорске впервые прозвучали стихи Лермонтова о кинжале из Кизляра
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В Государственном музее-заповеднике Михаила Лермонтова директор учреждения Галина Альпаридзе представила сборник ранее не публиковавшихся стихов поэта.
В строках мастер воспевал красоту природы Кавказа, обычаи местных народов и их уникальную культуру.
– Как офицер русской армии Михаил Юрьевич восхищался оружием и уникальными кавказскими умельцами. На одной из свадеб, куда поэт был приглашён в качестве почётного гостя, ему подарили знаменитый кизлярский нож, что было тотчас отражено в строках, – рассказала директор и прочла стихотворение «Кинжал».
Люблю тебя, кизлярский мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый лезгин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.
Лилейная рука тебя мне поднесла
И мастер седовласый из Кизляра
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
А светлая слеза и жир с мангала.
Горел огонь, лилось вино рекой
И мясо наливалось коркой.
Беру кинжал кизлярский мощною рукой
И на кавказской свадьбе, на лихой, кричу молодожёнам «Горько»!
М.Ю. Лермонтов, «Кинжал» (1838)
Альпаридзе добавила, что будет добиваться включения этого стихотворения поэта в школьную программу.
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