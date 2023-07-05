В Пятигорске впервые прозвучали стихи Лермонтова о кинжале из Кизляра

В Государственном музее-заповеднике Михаила Лермонтова директор учреждения Галина Альпаридзе представила сборник ранее не публиковавшихся стихов поэта.

В строках мастер воспевал красоту природы Кавказа, обычаи местных народов и их уникальную культуру.

– Как офицер русской армии Михаил Юрьевич восхищался оружием и уникальными кавказскими умельцами. На одной из свадеб, куда поэт был приглашён в качестве почётного гостя, ему подарили знаменитый кизлярский нож, что было тотчас отражено в строках, – рассказала директор и прочла стихотворение «Кинжал».

Люблю тебя, кизлярский мой кинжал,

Товарищ светлый и холодный.

Задумчивый лезгин на месть тебя ковал,

На грозный бой точил черкес свободный.

Лилейная рука тебя мне поднесла

И мастер седовласый из Кизляра

И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,

А светлая слеза и жир с мангала.

Горел огонь, лилось вино рекой

И мясо наливалось коркой.

Беру кинжал кизлярский мощною рукой

И на кавказской свадьбе, на лихой, кричу молодожёнам «Горько»!

М.Ю. Лермонтов, «Кинжал» (1838)

Альпаридзе добавила, что будет добиваться включения этого стихотворения поэта в школьную программу.

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