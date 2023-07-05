 

Компания Mazda тестирует новый кроссовер Mazda CX-80 с тремя рядами сидений

05.07.2023, 9:25, Разное
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В Сети опубликовали изображения прототипа паркетника Mazda CX-80 с трехрядным салоном.

В данный момент автомобиль проходит этап тестовых испытаний на дорогах общего пользования. Кроме того, новинка пока передвигается с плотной защитной пленкой, скрывающей основные обновления. В свою очередь, новый кроссовер Mazda CX-80 получил крупный мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель. В автомобиле установили деревянные вставки, придающие более современный вид технике.

Под капотом используется гибридная силовая установка на 2,5 литра с электрическим агрегатом. Суммарная мощность кроссовера Mazda CX-80 составит 323 л.с. Запас хода нового паркетника на электрическом тяге составит 60 километров.


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