Реакция на нападение в Чечне

МИД Франции: «Франция самым решительным образом осуждает жестокое нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова».В сообщении официального телеграм-канала ведомства подчеркнули, что Милашина «всегда продолжала свою важнейшую работу по документированию посягательств на основные свободы в Чечне, несмотря на регулярные угрозы, которым она подвергалась».

Омбудсмен Совета Европы: «Сегодняшнее жестокое нападение на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чеченской Республике является ужасающим актом насилия, демонстрирующим неуважение к человеческому достоинству и важности свободы прессы».Комиссар по правам человека Дуня Миятович вспомнила об убитых журналистах «Новой», нападениях на сотрудников, а также подчеркнула прокомментировала «тревожную тенденцию враждебного отношения к журналистам»: «Десятилетия безнаказанности виновных и организаторов этих ужасных нападений и убийств привели лишь к повторным нападениям».📌Представитель Европейской внешнеполитической службы: нападение на Милашину и Немова — «это лишь последний эпизод в череде нарушений прав человека и актов запугивания гражданского общества по всей России.Европейский Союз ожидает, что российские власти прекратят эти нападения и обеспечат журналистам и правозащитникам возможность работать в безопасной среде, не опасаясь репрессий».

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