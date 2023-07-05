Россиянам перечислили способы, как обезопасить свою дачу от воров

Можно защитить свою дачу, установив системы видеонаблюдения и сигнализации. Ангелина Суркова из интернет-магазина “ВсеИнструменты.ру” поделилась с “Лента.ру” способами, с помощью которых можно защитить свой дом от краж.

Эксперт отметила, что системы видеонаблюдения и сигнализации могут помочь предотвратить вторжение в дом и контролировать происходящее вокруг. Устанавливая камеру, необходимо также учитывать угол обзора, разрешение и тип подключения. Важно знать, должна ли система сигнализации быть беспроводной или проводной.

Эксперт утверждает, что существуют и другие способы обеспечения безопасности. Можно установить решетки на окна и выбрать двери с навесными замками. Владельцы дач также могут обезопасить свое имущество с помощью высокого забора. Никогда не следует хранить на даче дорогие вещи и документы. Суркова предупреждает, что садовый инвентарь и дачное оборудование следует хранить во флигеле, гараже или подсобном помещении, а зимой или во время отпуска держать под замком.