 

В Москве девочка упала в обморок после угощения жвачкой не прогулке

05.07.2023, 9:07, Разное
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Восьмилетняя девочка в Москве упала в обморок после того, как ей дали жевательную резинку

Школьница попала в токсикологическое отделение одной из больниц после того, как получила жвачку на детской площадке.

Мать пострадавшей пояснила об инциденте, произошедшем на Ленинградском проспекте во дворах. Ее дочь и другие дети гуляли во дворе, после чего зашли в магазин, чтобы купить конфеты, жвачку и газировку.

После того как девочка взяла жевательную резинку, ей стало плохо. Она начала чесать глаза и ее рвало, затем она потеряла сознание. Ребенок был госпитализирован в токсикологическое отделение больницы.

Сейчас врачи пытаются установить причину стремительного ухудшения ее здоровья.


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