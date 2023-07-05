 

“Просто чудо”: Сергей Бодров и Виктор Цой “ожили” на рисунках художника

05.07.2023, 8:13, Новости дня
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В Прокопьевске Кемеровской области живет художник-самоучка Дамир Хуссамов, который изображает людей черной акриловой краской и развешивает масштабные работы на остановках общественного транспорта. Вместо холста он использует вырванные книжные листы, которые скрепляет друг с другом. В основном творца вдохновляют женщины, но на его рисунках “ожили” и знаменитые мужчины. Например, актер Сергей Бодров и музыкант Виктор Цой.

Фото картин провинциального портретиста опубликовал сайт VSE42.RU. Художник рассказал, что размешать работы в общественных местах стал по личной инициативе, а потом местное правительство поддержало это нетривиальное творчество.

Сергей Бодров и Виктор Цой не единственные звезды, чьи портреты написал 29-летний парень. Одна из картин посвящена героям культового фильма “Титаник”, есть у Дамира и нарисованная Мона Лиза.

Все они выглядят впечатляюще, но жители Прокопьевска восхищаются и дамами, которых изобразил художник. “Это просто чудо. Тут же в лучшем случае объявления, в худшем – нецензурщина. Мусорки вечно полные. А этот портрет меня просто до небес вознес…” — поделилась мнением об одной из работ местная пенсионерка.


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