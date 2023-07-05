 

WT – британскому туристу грозит тюремный срок за надпись на стенах Колизея

05.07.2023, 8:04, Новости дня
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Британский турист Иван Димитров, который выцарапал ключами своё имя на стене римского Колизея, выразил «искреннее раскаяние» за свой поступок, пишет The Washington Times. По данным итальянской полиции, раскаяние Димитрова в первую очередь связано с тем, что он узнал, какие наказания ему могут грозить за вандализм — от двух до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до €15 тыс.


AP

Британский турист, который выцарапал своё имя на стене древнего Колизея в Риме, выразил «искреннее раскаяние» за свой поступок, пишет The Washington Times.

Майор корпуса карабинеров Италии Роберто Мартина сообщил, что 27-летний турист Иван Димитров был «очень расстроен тем, что сделал, и не переставал извиняться за это».

При этом майор Мартина отметил, что опасения Димитрова в первую очередь связаны с тем, что он узнал, какие наказания ему могут грозить — от двух до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до €15 тыс.

В конце прошлого месяца американский турист заснял на видео, как Димитров выцарапал ключом надпись «Иван и Хейли 23» — своё имя и имя своей подруги Хейли Брейси — на стене Колизея. «Ты серьёзно?» — спросил американец Димитрова. Британец обернулся и улыбнулся.

По данным британских СМИ, Димитров и Брейси работают фитнес-тренерами и живут в Бристоле на юго-западе Великобритании.

Димитров и Брейси находились в Болгарии, когда карабинеры связались с ними по телефону.

Майор Мартина заявил, что видеозапись является веским основанием для возбуждения уголовного дела против Димитрова. Брейси пока не предъявлено никаких обвинений.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано ранее осудил действия туриста: «Этот поступок оскорбителен для всех, кто ценит важность археологии, памятников и истории», —передаёт его слова The Washington Times.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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