Собянин: В Москве продолжится масштабное благоустройство набережных

Протяженность набережных в Москве – около 170 километров. Еще 10 лет назад большинство пространств у воды в столице не соответствовали современным требованиям комфорта и были практически недоступны для пешеходов, написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

“Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы”, – подчеркнул Собянин.

Мэр уточнил, что за эти годы благоустроено 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. В следующие годы предстоит такой же большой объем работ, написал градоначальник.

Он напомнил, что первой благоустроили Крымскую набережную. В 2013 году она стала пешеходной.

Затем в порядок привели Пушкинскую и Якиманскую набережные. Сегодня они образуют один из самых популярных прогулочных маршрутов.

В столице 20 июня запустили первый круглогодичный речной маршрут по Москве-реке. Пассажиров перевозят восемь электросудов.