Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью

Планируйте свой день

Важно

понимать, до какого времени вы включены в работу. Если в некоторых организациях

8-часовой день является стандартом, то у владельцев бизнеса, самозанятых или

сотрудников на удаленке нет четких ориентиров. По этой причине возникает

дисбаланс в разных сферах жизни. Человек отвечает на звонки и сообщения,

обсуждает дела 24/7. На семью, отдых, хобби времени не остается. Как следствие

— ссоры, хроническая усталость, болезни.

Избежать

этого поможет навык тайм-менеджмента. Заранее планируйте свой день или неделю

так, чтобы оставлять в них время для личной жизни. К примеру, вы даете себе

установку: работаю с 10.00 до 17.00. Далее — общаюсь с близкими людьми,

занимаюсь хобби, спортом, отдыхаю. Распишите, какой период необходим для выполнения

каждой задачи и строго придерживайтесь плана, не впадая в прокрастинацию. Так вы

повысите свою эффективность и избежите выгорания.

Устанавливайте четкие границы между

работой и личной жизнью

Это

означает не отвечать на телефонные звонки по рабочим вопросам после

определенного времени. Предупредите об этом своих подчиненных, коллег, клиентов,

партнеров. Отдельно обсудите с ними, в каких случаях можно потревожить вас в выходной

день или в отпуске.

Благодаря

четко очерченным личным границам вы сможете спокойно наслаждаться отдыхом, проводить

время с семьей или друзьями, а не ждать, когда вас вызовут на работу или

потребуют очередной отчет.

Правильно расставляйте приоритеты

Хорошо,

если человек любит свое дело и с удовольствием им занимается. Но не обязательно

посвящать ему все время. Помимо работы должны быть и другие интересы, общение с

родными людьми — жизнь не может сводиться только к решению бизнес-задач.

Подумайте,

что для вас важно, кроме рабочей деятельности. Например, желание путешествовать

или научиться писать картины. Отведите этим занятиям время в своем расписании и

не забывайте о них. Расставляйте приоритеты так, чтобы ощущать полноту жизни.

Находите способы отдыхать

Это

может быть спорт, прогулка, просмотр любимого сериала, выезд с семьей или

друзьями за город. Каждый перезагружается по-своему, но работать совсем без отдыха

невозможно. Ищите свой способ сбросить напряжение, наполниться ресурсом, и

тогда вы станете еще продуктивнее.

Найдите единомышленников

Когда

есть единомышленники, заниматься хобби или спортом гораздо интереснее. Можно выбрать

любой вид деятельности: читать книги и делиться впечатлениями, гулять по вечерам

на свежем воздухе, посещать спа-салоны, ходить в театры и многое другое.

Когда

рядом с вами другой человек, погрузиться в рабочие чаты или в решение вопросов

бизнеса уже не получится. Кроме того, это отличная возможность поделиться

эмоциями и получить новые яркие впечатления.

Оставайтесь гибкими

Гибкость

и адаптивность – самые важные качества для создания баланса между работой и

личной жизнью. Как бы тщательно вы ни планировали свой день, судьба порой

преподносит неожиданные сюрпризы. Если не будете адаптивными, то не сможете вовремя

приспособиться к новой реальности. Как результат — стрессы, снижение продуктивности

и эффективности.

Необходимо

уметь пересматривать планы и договоренности. Людям, которые не умеют этого

делать, бывает очень тяжело приспособиться к непредвиденным жизненным

обстоятельствам.

Баланс

между различными сферами зависит только от вас. Научитесь грамотно планировать

рабочие задачи, установите четкие личные границы, найдите свой идеальный способ

отдыхать и источники вдохновения. И тогда в вашей жизни воцарится гармония.