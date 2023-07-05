Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
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Планируйте свой день
Важно
понимать, до какого времени вы включены в работу. Если в некоторых организациях
8-часовой день является стандартом, то у владельцев бизнеса, самозанятых или
сотрудников на удаленке нет четких ориентиров. По этой причине возникает
дисбаланс в разных сферах жизни. Человек отвечает на звонки и сообщения,
обсуждает дела 24/7. На семью, отдых, хобби времени не остается. Как следствие
— ссоры, хроническая усталость, болезни.
Избежать
этого поможет навык тайм-менеджмента. Заранее планируйте свой день или неделю
так, чтобы оставлять в них время для личной жизни. К примеру, вы даете себе
установку: работаю с 10.00 до 17.00. Далее — общаюсь с близкими людьми,
занимаюсь хобби, спортом, отдыхаю. Распишите, какой период необходим для выполнения
каждой задачи и строго придерживайтесь плана, не впадая в прокрастинацию. Так вы
повысите свою эффективность и избежите выгорания.
Устанавливайте четкие границы между
работой и личной жизнью
Это
означает не отвечать на телефонные звонки по рабочим вопросам после
определенного времени. Предупредите об этом своих подчиненных, коллег, клиентов,
партнеров. Отдельно обсудите с ними, в каких случаях можно потревожить вас в выходной
день или в отпуске.
Благодаря
четко очерченным личным границам вы сможете спокойно наслаждаться отдыхом, проводить
время с семьей или друзьями, а не ждать, когда вас вызовут на работу или
потребуют очередной отчет.
Правильно расставляйте приоритеты
Хорошо,
если человек любит свое дело и с удовольствием им занимается. Но не обязательно
посвящать ему все время. Помимо работы должны быть и другие интересы, общение с
родными людьми — жизнь не может сводиться только к решению бизнес-задач.
Подумайте,
что для вас важно, кроме рабочей деятельности. Например, желание путешествовать
или научиться писать картины. Отведите этим занятиям время в своем расписании и
не забывайте о них. Расставляйте приоритеты так, чтобы ощущать полноту жизни.
Находите способы отдыхать
Это
может быть спорт, прогулка, просмотр любимого сериала, выезд с семьей или
друзьями за город. Каждый перезагружается по-своему, но работать совсем без отдыха
невозможно. Ищите свой способ сбросить напряжение, наполниться ресурсом, и
тогда вы станете еще продуктивнее.
Найдите единомышленников
Когда
есть единомышленники, заниматься хобби или спортом гораздо интереснее. Можно выбрать
любой вид деятельности: читать книги и делиться впечатлениями, гулять по вечерам
на свежем воздухе, посещать спа-салоны, ходить в театры и многое другое.
Когда
рядом с вами другой человек, погрузиться в рабочие чаты или в решение вопросов
бизнеса уже не получится. Кроме того, это отличная возможность поделиться
эмоциями и получить новые яркие впечатления.
Оставайтесь гибкими
Гибкость
и адаптивность – самые важные качества для создания баланса между работой и
личной жизнью. Как бы тщательно вы ни планировали свой день, судьба порой
преподносит неожиданные сюрпризы. Если не будете адаптивными, то не сможете вовремя
приспособиться к новой реальности. Как результат — стрессы, снижение продуктивности
и эффективности.
Необходимо
уметь пересматривать планы и договоренности. Людям, которые не умеют этого
делать, бывает очень тяжело приспособиться к непредвиденным жизненным
обстоятельствам.
Баланс
между различными сферами зависит только от вас. Научитесь грамотно планировать
рабочие задачи, установите четкие личные границы, найдите свой идеальный способ
отдыхать и источники вдохновения. И тогда в вашей жизни воцарится гармония.
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