 

Рупор кремлевской пропаганды: Конфискат для нужд СВО

05.07.2023, 3:20, Разное
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Дмитрий Медведев поддержал идею передавать конфискованное у браконьеров имущество на нужды военных в СВО.

Также стоит отметить, что ОНФ отчитался о сборе 88 млн. рублей на закупку лодок и моторов для наших войск на левобережье Днепра.
Ранее ряд губернаторов поддержали идею передачи конфиската на фронт.

Так что можно ожидать, что в ближайшей перспективе усилиями государства и гражданского общества оснащение наших войск на Днепре речным транспортом улучшится и позволит более эффективно противодействовать противнику на Днепре.

Но конечно там к одним лодкам дело не сводится и сами по себе лодки не спасут отца русской демократии. Необходимо больше дронов, дронобоек, средств РЭБ и контр-артиллерийских радаров.

Источник: Colonel Cassad


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