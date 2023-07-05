Собянин открыл серию голосований в “Активном гражданине” за новые творческие кружки и секции

Активные граждане Москвы вот уже девять лет принимают непосредственное участие в решение важнейших вопросов, связанных с жизнью многомиллионного мегаполиса. Помогает им в этом одноименный сервис, запущенный столичными властями в 2014 году для прямого диалога с горожанами.

Электронные опросы на портале “Активный гражданин” помогают, например, определить названия станций метро, улиц или скверов, решить другие насущные вопросы. Так, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан выбрать направления для новых кружков, секций и курсов.

Об открытии серии голосований на цифровом портале градоначальник сообщил активным гражданам на в своем телеграмм-канале. Политик подчеркнул, что идеи исходили от участников программы поддержки бизнеса “Деловые москвичи: культура”.

“Москвичи выберут, какие новые творческие кружки, секции и курсы появятся уже этой осенью в столице”, – отметил Сергей Собянин.

По его словам, на портале “Активный гражданин” жителям столицы предоставлен выбор 58 проектов в шести категориях. Решение организационных вопросов, в том числе, подбор пространств и привлечение аудитории, берет на себя город.

Выбирать можно варианты из следующих категорий: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное

искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, а также более узкие

сферы.