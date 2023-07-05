 

Лариса Долина спела дуэтом с внучкой Александрой

05.07.2023, 5:31, Разное
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Появление Ларисы Долиной на сцене шоу “Две звезды. Отцы и дети” стало настоящим событием для зрителей и членов жюри. Все были в предвкушении того, что скажет внучка Александра, учитывая недавний конфликт между ними, когда Лариса выселила девочку из квартиры.

Однако, Саша решила ответить бабушке на свой лад и затмить ее на сцене. В пышном сетчатом платье, она двигалась очень пластично и уверенно, превосходя “деревянную” Ларису. Их дуэт исполнения “Песни атаманши” был признан очень успешным, и все заметили, что в этот раз внучка перещеголяла бабушку.

Члены жюри, включая Леонида Ярмольника и Валдиса Пельша, отметили талант и очарование Саши, признавая, что она уже опередила Ларису пластически. Долина, в свою очередь, согласилась с этим мнением и заявила, что не собирается конкурировать с внучкой.

Все жюри и зрители были впечатлены выступлением Саши и признали, что она действительно дышит в спину Ларисе Александровне. Это стало еще одним подтверждением того, что молодое поколение готово занять свое место на сцене шоу-бизнеса.


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