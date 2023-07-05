 

Собянин: К столичной системе 112 подключены более 230 служб

05.07.2023, 4:15, Новости дня
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К 112 подключены более 230 служб: полиция, спасатели, скорая помощь, пожарные, префектуры, аварийно-восстановительные службы и другие. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что для обращения достаточно набрать номер 112 или отправить на него смс-сообщение. Диспетчеры принимают звонки на разных языках.

По словам Собянина, на опрос и направление информации в экстренные службы уходит около полутора минут. Ежедневно на смену заступают 125 операторов.

Всего в штате системы 112 трудятся 625 специалистов. Время ожидания ответа на линии составляет шесть секунд.

3 июля системе исполнилось 11 лет. Мэр Москвы поздравил сотрудников с праздником.

В теплое время года жители столицы чаще всего сообщают о происшествиях на воде и людях, которые почувствовали себя плохо из-за жары. Зимой в 112 часто обращаются в связи с инцидентами на покрытых льдом водоемах.


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