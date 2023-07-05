 

С чем россияне ассоциируют детей: соцопрос

05.07.2023, 4:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сервис по поиску работы SuperJob провел социологическое исследование, чтобы выяснить, с какими понятиями россияне чаще всего ассоциируют детей. Оказалось, что для большинства дети – это радость и счастье.

По данным “Газеты.ру”, эти варианты выбрали, соответственно, 14% и 10% респондентов. Однако примечательным стал тот, факт, что женщины почти в два раза чаще ассоциируют детей со счастьем, чем мужчины (13% и 7%).

Однако представители сильного пола более чем в два раза больше уверены, что дети – это цветы жизни. Результаты опроса приводит RT: 11% против 5% представителей прекрасного пола.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: FPV на Днепре

05.07 / Мнение: Жуткий вид Саакашвили

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про очередное избиение Милашиной

05.07 / Мнение: Обучающий курс: “Психоалхимия. Схема правильных ходов”

05.07 / Мнение: Жертвенность

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Иран стал членом ШОС

05.07 / Мнение: Тест на понимание

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Коробки вернули

04.07 / Как носить летом свитер и какие образы можно составить с любимыми вязаными вещами

04.07 / Мнение: Выбор между Россией и Европой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика