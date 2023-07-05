Рупор кремлевской пропаганды: FPV на Днепре

Ювелирная работа оператора FPV-дрона в районе Антоновского моста. После нескольких прилетов у опор моста, оставшиеся ВСУшники в спешке погрузились на лодки и начали драпать, но оператор смог навести FPV-дрон на скоростную цель и потопить одну из лодок в результате чего несколько ВСУшники были либо убиты, либо утонули.

Видео само по себе является отличной рекламой всего направления FPV-дронов. За прошедший год их стало в разы больше, мастерство операторов растет. В будущем их будет еще больше. Сейчас они на фронт поступают тысячами. Необходимы десятки тысяч. Работа в этом направлении идет.

Плюс еще видео мощного прилета в районе дач на Антоновском острове, где ВСУ периодически высаживают небольшие группы пехоты.

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