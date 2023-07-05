 

Мнение: Жуткий вид Саакашвили

05.07.2023, 2:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Показали бывшего президента Грузии Саакашвили – во что его превратили годы отсидки в тамошней тюрьме. Смотреть действительно страшно. Пишут, что потерял порядка 60 кг – был вес 120, стало 62. То есть – усох вдвое. У меня так было с отцом – но после операции на желудке в связи с раковой опухолью.

Кошмар. Саакашвили повторил подвиг Навального – вернулся в свою страну, где его уже ждали, чтобы посадить в тюрьму и там уморить. Поступил, как это принято называть, “нерационально”. Над этим в российском народонаселении принято глумиться – типа “вот какой же он дурак! Мы бы, нормальные люди, так бы никогда не поступили!”

Хотя, по-моему, то что мы, обычные обыватели, так трясемся над собственной шкурой – повод для стыда и сожаления, а не для чувства превосходства. Человека делает человеком наличие ценностей и убеждений, которые БОЛЬШЕ его собственной жалкой жизни, которая все равно прервется. А так, знаменитый ответ Сийеса “Что вы делали во Франции во времена Термидора? – Я оставался жив”, звучит, конечно, по-французски остро, но ведь все же – жалко.

Что вы делали в России во времена СВО?

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: FPV на Днепре

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про очередное избиение Милашиной

05.07 / Мнение: Обучающий курс: “Психоалхимия. Схема правильных ходов”

05.07 / Мнение: Жертвенность

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Иран стал членом ШОС

05.07 / Мнение: Тест на понимание

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Коробки вернули

04.07 / Как носить летом свитер и какие образы можно составить с любимыми вязаными вещами

04.07 / Мнение: Выбор между Россией и Европой

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О необоснованном восстановлении репрессированных на работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика