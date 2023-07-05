Мнение: Жуткий вид Саакашвили

Показали бывшего президента Грузии Саакашвили – во что его превратили годы отсидки в тамошней тюрьме. Смотреть действительно страшно. Пишут, что потерял порядка 60 кг – был вес 120, стало 62. То есть – усох вдвое. У меня так было с отцом – но после операции на желудке в связи с раковой опухолью.

Кошмар. Саакашвили повторил подвиг Навального – вернулся в свою страну, где его уже ждали, чтобы посадить в тюрьму и там уморить. Поступил, как это принято называть, “нерационально”. Над этим в российском народонаселении принято глумиться – типа “вот какой же он дурак! Мы бы, нормальные люди, так бы никогда не поступили!”

Хотя, по-моему, то что мы, обычные обыватели, так трясемся над собственной шкурой – повод для стыда и сожаления, а не для чувства превосходства. Человека делает человеком наличие ценностей и убеждений, которые БОЛЬШЕ его собственной жалкой жизни, которая все равно прервется. А так, знаменитый ответ Сийеса “Что вы делали во Франции во времена Термидора? – Я оставался жив”, звучит, конечно, по-французски остро, но ведь все же – жалко.

Что вы делали в России во времена СВО?