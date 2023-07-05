Как солистка Artik & Asti справилась с травлей в школе

Солистка музыкальной группы Artik & Asti Севиль Велиева в свежем комментарии для СМИ поделилась проблемой из детства. Оказывается, артистка сталкивалась с серьезными проблемами в школе и успешно с ним справлялась.

Севиль Велиева родилась в Узбекистане и переехала с семьей в Крым, когда ей было всего три года. В школе на новенькую девочку обрушилась жестокая травля, сообщает Пятый канал. По словам Севиль, дети травили ее из-за национальности. Но вскоре все прекратилось, так как она начала посещать спортивную секцию для обороны. Солистка Artik & Asti добилась в этом больших успехов.

Стоит отметить, что у Севиль Велиевой есть коричневый пояс по каратэ, девушка является мастером спорта. Именно каратэ помогло ей в свое время справиться со злыми одноклассниками.

Напомним, за последние несколько лет Artik & Asti добилась больших успехов. Популярные песни “Кукла”, “Гармония”, “CO2” быстро стали хитами. Однако два года назад коллектив распался, что ужасно огорчило фанатов. Впрочем, поклонникам пришлось грустить недолго, ведь вскоре группа начала успешно высупать в новом составе. Артем Умрихин пригласил в коллектив новую певицу Севиль Велиеву, так как бывшая солистка Анна Дзюба начала сольную карьеру и успешно ее развивает.