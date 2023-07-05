Обозреватель Foreign Policy – 10 лет назад в Египте США прогадали, сделав ставку на авторитарную стабильность

Ровно десять лет назад свержением первого в стране демократически избранного президента Мухамеда Мурси в Египте закончилась «арабская весна». Как пишет обозреватель Foreign Policy Шади Хамид, тогда США ошиблись, не помешав перевороту и сделав ставку на «авторитарную стабильность», учитывая, что десять лет спустя регион так и не выглядит «стабильным».



AP

3 июля 2013 года в Египте закончилась «арабская весна». В результате военного переворота было свергнуто демократически избранное правительство президента Мухамеда Мурси, представителя «Братьев-мусульман»*. Сегодня, десять лет спустя, роль, которую сыграли Соединённые Штаты в событиях, предшествовавших перевороту, и сам переворот по-прежнему вызывают споры.

Сторонники Мурси обвиняют администрацию Барака Обамы в нежелании остановить переворот или даже признать, что это был именно переворот. Противники Мурси, в свою очередь, утверждают, что именно президент США изначально и привёл его к власти. Среди западных аналитиков и политиков преобладает мнение, что переворот застиг врасплох американское правительство и у Обамы в любом случае не было возможности что-либо предпринять.

Однако, как пишет обозреватель Foreign Policy Шади Хамид, на основе журналистских материалов, а также более чем 30 проведённых им интервью с высокопоставленными американскими чиновниками, он пришёл к выводу, что Обама не только знал о надвигающемся перевороте, но и практически дал египетским военным «зелёный свет» на свержение первого в истории страны демократически избранного правительства.

Хамид утверждает, что демократические тенденции в арабском мире вот уже много лет тормозятся «исламистской дилеммой». Американским чиновникам, которые при иных обстоятельствах могли бы верить в демократию, было трудно поддерживать её в арабских странах, так как на свободных выборах там чаще всего побеждают именно исламистские партии.

По словам автора статьи, в тот период Обама, отец которого был мусульманином, пытался бороться с восприятием себя в качестве президента США, который «симпатизирует исламистам». Более того, ему как президенту были свойственны осторожность и осмотрительность — во главу угла он ставил стабильность. В случае с Египтом после революции 2011 года это означало поддержку Высшего совета вооружённых сил, который пришёл к власти в 2011 году после ухода бывшего президента Хосни Мубарака, даже если это означало подрыв демократических устремлений египетского народа. По-видимому, Обама считал, что совет будет следить за тем, чтобы демократия не вышла из-под контроля.

В интересах стабильности Соединённые Штаты хотели, чтобы египетские военные провели президентские выборы до парламентских. «Отчасти мы настаивали на проведении сначала президентских выборов именно потому, что было само собой разумеющимся, по крайней мере для меня, что на парламентских выборах «Братья-мусульмане» будут доминировать», — считает бывший советник президента США по Ближнему Востоку Деннис Росс.

Но сначала прошли парламентские выборы. В 2012 году Партия свободы и справедливости «Братьев-мусульман» получила 43% мест в парламенте. Мурси, который с небольшим отрывом победил во втором туре президентского голосования в июне 2012 года, провёл неспокойный год на посту президента, кульминацией которого стали массовые протесты против его правительства в связи с ухудшением экономических условий. Однако подавляющее большинство протестующих не призывали к военному перевороту. Они требовали отставки Мурси или досрочных выборов. Но военные во главе с министром обороны Абделем Фаттахом ас-Сиси перехватили инициативу и в течение нескольких дней захватили власть.

Тогда советники Обамы заявили, что переворот застал их врасплох, а бывший пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки сообщила, что в Вашингтоне «не решили, какой сделать вывод: был ли это переворот или нет».

Хамид утверждает, что из бесед с американскими чиновниками администрации Обамы ему стало ясно, что в дни, предшествовавшие перевороту, в Белом доме знали, что происходит, и были в состоянии попытаться помешать ас-Сиси, если бы захотели. Однако там этого не сделали. Энн Паттерсон, занимавшая на тот момент пост посла США в Египте, объяснила автору статьи, что, хотя у Соединённых Штатов были рычаги давления, они «никогда не собирались использовать максимум рычагов для предотвращения переворота». «В тот момент было много людей, которые не сожалели о том, что Мурси ушёл», — уточнила Паттерсон.

В своей статье для Foreign Policy Хамид называет переворот «трагическим финалом для трагического региона». По его словам, пусть и ненадолго, но «арабская весна» давала надежду на то, что Соединённые Штаты смогут наконец решить свою «демократическую дилемму» на Ближнем Востоке. Тогда Вашингтон сделал ставку на диктаторов в надежде на стабильность, однако десть лет спустя регион так и не выглядит «стабильным».

«Восстания 2011 года стали одновременно напоминанием и подтверждением того, что авторитарная стабильность — это иллюзия, если не откровенный оксюморон», — подытоживает обозреватель, добавляя, что США, похоже, так и не усвоили этот урок на случай второй «арабской весны».

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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