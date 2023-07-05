 

Рупор кремлевской пропаганды: Про очередное избиение Милашиной

05.07.2023, 2:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По избиению Милашиной в Чечне (очередному).

Ситуация тут простая – произошла внесудебная расправа над человеком обслуживающим информационную инфраструктуру враждебных России стран (там прелестная биография – Политковская, Новая Газета, чеченские геи, Премия Госдепа, учеба по программе Госдепа в США и т.д. и т.п. – все как мы любим). С такими лицами государство должно разбираться самостоятельно и не допускать их функциональной деятельности на территории страны, в рамках соответствующих процедур.

А так, снова размывается монополия государства на насилие и госбезопасность, когда всплывают какие-то неизвестные люди.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / С чем россияне ассоциируют детей: соцопрос

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: FPV на Днепре

05.07 / Мнение: Жуткий вид Саакашвили

05.07 / Как солистка Artik & Asti справилась с травлей в школе

05.07 / Мужские шорты на лето 2023

05.07 / Мнение: Жертвенность

05.07 / Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки

05.07 / Мнение: Тест на понимание

05.07 / Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии

05.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Иран стал членом ШОС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика