Рупор кремлевской пропаганды: Про очередное избиение Милашиной

По избиению Милашиной в Чечне (очередному).

Ситуация тут простая – произошла внесудебная расправа над человеком обслуживающим информационную инфраструктуру враждебных России стран (там прелестная биография – Политковская, Новая Газета, чеченские геи, Премия Госдепа, учеба по программе Госдепа в США и т.д. и т.п. – все как мы любим). С такими лицами государство должно разбираться самостоятельно и не допускать их функциональной деятельности на территории страны, в рамках соответствующих процедур.

А так, снова размывается монополия государства на насилие и госбезопасность, когда всплывают какие-то неизвестные люди.

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