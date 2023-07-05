 

Мнение: Жертвенность

05.07.2023, 1:36, Разное
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Зарема Мусаева

В Чечне Зарему Мусаеву за “мошенничество и нападение на полицейского” приговорили к 5,5 годам. Да, смотришь вот на эту бабулю в платке, и прямо веришь: ого, Мусаева – это ж наверняка гроза чеченских полицейских! Как они вообще к ней решаются приблизиться – наверно, только впятером!

Суть дела читаем в “Новой”:

“Зарема — жена бывшего федерального судьи Верховного суда Чечни Сайди Вахаевича Янгулбаева и мать трех яростных критиков Рамзана Кадырова: Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых.
В конце прошлого года чеченские власти решили покончить с критикой в свой адрес, и по республике прокатилась волна массовых задержаний родственников проживающих за переделами России оппозиционных чеченских блогеров. В числе задержанных были не только взрослые мужчины, но также старики, женщины и несовершеннолетние”.

Все понятно, вопросов нет. Женщину очень жалко.


Елена Милашина

И попутно – остается только склонить голову перед подвигом Елены Милашиной, журналистки “Новой” (или журналистки бывшей “Новой”) – которая, несмотря ни на что, ездила освещать этот процесс непосредственно в Грозный, и ДАЖЕ СЕЙЧАС! Сегодня только написал про Саакашвили и Навального, но Милашина ведь делает и делала то же самое: одна, без защиты, ездила на территорию беспредела, где ее прямо и недвусмысленно обещали убить.

Почему? Конечно, 90% читателей скажут, кривя губы в злобной ухмылке, что “ей пообещали прикрытие”, “она ничем не рисковала” – собственно, то же, что они говорили и по адресу Навального и Саакашвили. Хотя я бы посмотрел на эти 90%, когда б им предложили поехать на территорию Кадырова что-то делать против тамошнего вождя и его нукеров, но под “гарантии”, что “тебе за это ничего не будет, зуб даем” – неважно от кого. Все 90%, естественно, с искаженными от страха лицами и с криком “Чур меня!!” отказались бы, даже не дослушав. Я и сам бы отказался – я не герой, увы.

А вот Милашина – ездила. Как и до этого Политковская. “Ну и дуры!” – злобно прошипит обыватель. Нет, конечно. Просто они – люди. Это мы – нет.

Итог. Политковскую убили в подъезде ее дома, Милашину сегодня избили до потери сознания. Заодно всячески глумились – всю облили зеленкой, обрили.

“…по дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми… Вытащили из машины и избивали ногами… журналистка Милашина чувствует себя плохо и часто теряет сознание. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она нетранспортабельна, ее голова облита зеленкой”.

Источник: Размышления вольного социолога


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