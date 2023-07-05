Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки

Исследования показывают, что зацикливание на недостатках может негативно повлиять на психическое здоровье. Известный медицинский психолог в области клинической психологии, Елена Белецкая, предлагает новый подход – сконцентрироваться на достоинствах и успехах, чтобы повысить свою самооценку, как сообщает издание “360”.

Она рекомендует вести дневник достижений, записывать позитивные изменения и удачные дела, а также находить каждый день пять вещей, за которые можно похвалить себя. Записывая важные моменты и достижения в дневнике, человек сможет проанализировать свои успехи, о которых раньше, возможно, не задумывался. Важно также избегать критического отношения к себе и другим, а вместо этого учиться хвалить окружающих. Белецкая подчеркивает, что низкая самооценка может стать рычагом к успеху, если определить, что именно не нравится в себе и как это можно изменить. Она также советует разбивать большую цель на маленькие задачи и смотреть на свои достижения в прогрессии. Важно также выбирать положительных и поддерживающих людей для общения и избегать тех, кто негативно относится к вам.

Необходимо помнить, что каждый шаг к успеху заслуживает похвалы, и только осознавая свои достижения, мы сможем по-настоящему полноценно оценить самого себя.