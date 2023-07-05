Рупор кремлевской пропаганды: Иран стал членом ШОС
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Иран сегодня официально вступил в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Поздравляю иранских товарищей.
Теперь на очереди вступление Белоруссии. Россия сегодня еще раз подтвердила, что поддерживает скорейшее вступление Белоруссии в ШОС.
В перспективе еще возможно принятие в состав ШОС Монголии и Афганистана (после межднародного признания Талибана)
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Источник: Colonel Cassad
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