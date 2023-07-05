 

Мнение: Тест на понимание

05.07.2023, 0:24, Разное
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Друзья, давайте перед курсом проведем небольшой тест.

Те, кто начинают ветку комментариев, делают первый ход. (Ход-акция)

В подветках им отвечают (Ход-реакция). Каждый отвечающий пишет в своей подветке.

Диалог можно продолжать.

Делая первый ход, вы должны кратко задать контекст.

Вы должны коротко описать, кто делает ход и к кому, какой формат отношений (любовные, деловые, дружеские, семейные), какая степень близости (начало общения, давние отношения и так далее), и уточнить, на чем примерно закончилось предыдущее общение (диалог, взаимодействие).

Этот тот минимальный контекст, который поможет нам сориентироваться.

Задача – делать ход в границах, начинать, отвечать, продолжать, если захочется.

А как у кого получится, оценим сейчас и повторим после курса.

Не бойтесь пробовать, тема эта пока совсем новая, на курсе мы как раз и будем изучать, что такое ходы, как их делать, на что ориентироваться в выборе ходов. А пока попробуйте интуитивно.

Источник: Эволюция


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