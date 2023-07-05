 

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников

05.07.2023, 0:15, Новости дня
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“Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы столицы.

Собянин отметил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе воздушной гавани снимаются.

Напомним, 30 мая беспилотники атаковали многоэтажные дома в Москве. Здания получили повреждения. Жителям оперативно оказали социальную и психологическую поддержку.


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