Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии

«Академия Темных Властелинов», Надежда Мамаева

Академия Темных

Властелинов — что-то вроде Хогвартса для взрослых. Роман, написанный в жанре

городского фэнтези, рассказывает о приключениях молодой колдуньи, которая

пытается найти работу, заводит интрижки и заключает договоры со смертью. В Академии

она оказывается случайно — на курсе для нянь, воспитывающих детей со

сверхспособностями. Там доброй ведьме предстоит познакомиться со многими

странными персонажами — от гадалок до эльфов-телепатов. При этом у героини есть

множество бытовых проблем: сложные отношения с шумными родственниками,

несколько претендентов на роль главного возлюбленного и непредвиденные расходы…

Все, как обычных людей. А еще в тексте много забавных высказываний-афоризмов от

мудрой бабушки юной колдуньи, — от ее саркастических шуточек вы получите

отдельное удовольствие.

«Город Драконов. Книга первая», Елена Звездная

Это первая книга из

серии «Город драконов», написанной в жанре романтического фэнтези. Главную

героиню Анабель Ваерти так все достали, что он решает провести остаток жизни в

абсолютном одиночестве — без бывшего, семьи и друзей. Она отправляется в Город

Драконов — мир, где царят иные порядки. Но планы Анабель будут нарушены еще по

дороге. Она станет свидетельницей гибели прекрасной девушки, которая перед

смертью произносит страшные, предостерегающие слова. Чуть позже мисс Ваерти

выяснит, что погибшая была невестой мэра города, но искать убийц почему-то

никто не собирается. Движимая обостренным чувством справедливости, Анабель решает повременить с

запланированным отшельничеством и начинает собственное расследование. Пока она

даже не подозревает, на какую опасность себя обрекает… По мере развития сюжета будет

раскрываться и характер главной героини, которая постепенно становится умнее,

прозорливее и взрослее.

«Академия Высшего света», Анна Минаева

Захватывающий роман

с неожиданной развязкой, действие которого разворачивается в магической

Академии. Это первая часть популярной трилогии Анны Минаевой «Академия Высшего

света». Главная героиня — умная и принципиальная девушка, которая случайно

теряет свой магический дар в день рождения. А ведь именно сейчас он должен быть

особенно силен! Она догадывается, что в Академии больше людей желают ей зла,

чем добра, но с причинами ненависти со стороны некоторых преподавателей и студентов

еще предстоит разобраться. Параллельно героиня пытается найти хоть какую-то

информацию о своих родителях и происхождении… Если вы хотите за пару вечеров прочитать динамичный

фэнтези-роман, в котором есть много интриг, предательств и поворотов сюжета, —

то это идеальный вариант.

«Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт», Матильда Старр

Еще одна книга нашей

подборке, действие которой разворачивается в школе волшебников. Но на этот раз

— только для темных магов. Главная героиня внезапно узнает, что у нее есть

способности к черной магий, однако совсем нет желания причинять кому-то вред… У

девушки лишь два пути: навсегда отправиться в заточение в монастырь или же

окончить Школу чернокнижников, где ее научат обращаться с опасным даром.

Колдунья выбирает второе и оказывается в окружении интриганов, льстецов и

манипуляторов. Возможно ли завести друзей в этом обществе? И безопасно ли

кому-то доверять? Большинство магов, попавших сюда, вполне довольны своей

участью и планируют использовать супер-способности по полной программе… И все-таки ей удастся

найти единомышленников и даже влюбиться, — жизнь в Школе чернокнижников каждый

день преподносит сюрпризы.

«Двериндариум. Мертвое», Марина Суржевская

Капризная аристократка Иви-Ардена Левингстон

отправляется в магический в Двериндариум, чтобы открыть Дверь и получить свой

Дар. Какой Дар? Спойлерить не будем — об этом вы узнаете, читая роман. Однако

мисс Левингстон, привыкшая к роскоши и богатству, еще не подозревает, с чем и в

каких условиях ей придется жить для достижения своей цели. Оказывается, есть

люди, заинтересованные получить Дар вместо нее… Например, юная Вивиан, — бедная

девушка «без роду и племени», которую аристократка открыто презирает. А еще

старший брат главной героини, коварный обладатель отрицательного обаяния, готов

вставлять палки в колеса своей сестре. В Двериндариуме собирается необычная

компания, каждый из участников которой тщательно скрывает свои «скелеты в

шкафу». Конечно же, будет и волнующая воображение любовная линия, — без этого

сложно представить качественное фэнтези.