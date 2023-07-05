WION – «океан — не частная канализация Японии» — Китай о сбросе воды с Фукусимы

Япония намерена всё-таки начать сброс воды с Фукусимы в Тихий океан, несмотря на протесты соседей. Токио настаивает, что к 2024 году резервуары достигнут пика вместимости. Сброс обработанной воды будет происходить в течение 40 лет через подводный туннель. Между тем люди начинают копить запасы, опасаясь, что сточные воды могут загрязнить продукты питания, пишет телеканал WION.

Япония намерена предпринять спорный шаг и сбросить воду с атомной электростанции в Фукусиме в Тихий океан. С места ядерной катастрофы будет сброшено более миллиона кубометров очищенной воды. Решение приступить к реализации этого плана уже подорвало отношения Японии с её соседями. Вот, что следует об этом знать.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии посетит Японию во вторник. Он выступит с заключительным отчётом о безопасности процесса. Это лишит Токио зелёного флага для сброса воды в море.

Однако Токио настаивает, что к 2024 году 1 тыс. резервуаров для хранения на объекте достигнут своей вместимости и что хранение воды также сопряжено с риском утечки. Угроза усиливается статусом страны как наиболее подверженной землетрясениям в мире.

В соответствии с инициативой, Япония намерена смешивать очищенную жидкость с морской водой, чтобы снизить концентрацию радиоактивного элемента трития. Затем вода будет одобрена как ВОЗ, так и правительством Японии. В конечном счёте вода будет сброшена в течение 40 лет через подводный туннель.

Несмотря на дипломатический нажим Японии, островные государства начинают бить тревогу. Форум тихоокеанских островов, группа из 18 государств, призвала Японию рассмотреть возможность альтернативных вариантов. Между тем Министерство иностранных дел Китая заявило, цитирую: «Океан — это не частная канализация Японии». Люди начинают копить запасы, опасаясь, что сточные воды могут загрязнить будущие поставки.

Япония впервые объявила о предложении сбросить воду в 2021 году. Авария на АЭС «Фукусима» была спровоцирована землетрясением и цунами в 2011 году и считается самой страшной ядерной катастрофой в мире после Чернобыля.

Дата выхода в эфир 03 июля 2023 года.

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