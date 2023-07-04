 

Рупор кремлевской пропаганды: Коробки вернули

04.07.2023, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Питерские СМИ сообщают, что Пригожину вернули 10 млрд. рублей наличными, которые были изъяты во время обысков.
Претензии Иосифа Пригожина на деньги из Газели не прошли.

2. Часть структур Пригожина продолжит выполнять государственные контракты. Возможны некоторые реорганизации и формальная смена руководства.

3. Причина сохранения простая – за многие годы работы, структуры Пригожина так вросли в государственную ткань, что одномоментно вырезать их без серьезного ущерба для государства чревато серьезными проблемами. То есть вырезать можно, но последствия будут серьезными.

4. Поэтому возможности Пригожина серьезно ограничили (ликвидирована медиа-группа "Патриот", начались проблемы у "Конкорда" и т.д.), но не обнулили.

5. ЧВК "Вагнер" продолжает деловито обустраиваться в Белоруссии. По ряду сообщений, уже начался процесс обучения белорусских военных и передача им боевого опыта полученного "Вагнером" на полях сражений.

6. Ущерб дорожно-транспортной системе Ростова в результате действий Пригожина составил 92,5 млн. рублей.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Тест на понимание

04.07 / Как носить летом свитер и какие образы можно составить с любимыми вязаными вещами

04.07 / Мнение: Выбор между Россией и Европой

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О необоснованном восстановлении репрессированных на работе

04.07 / Мнение: Действительно ли 80% бизнесов разоряется в первый год

04.07 / Мнение: О фронтальном π-це… Пришёл раньше срока?

04.07 / Аккуратный, изящный, лаконичный: “фишка” сезона – маникюр “бэби бумер” и как его сделать

04.07 / Мнение: Граница по мосту

04.07 / Подробный рассказ Елены Милашиной о нападении

04.07 / В Apple раскритиковали слабые чипы Intel

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика