Рупор кремлевской пропаганды: Коробки вернули

1. Питерские СМИ сообщают, что Пригожину вернули 10 млрд. рублей наличными, которые были изъяты во время обысков.

Претензии Иосифа Пригожина на деньги из Газели не прошли.

2. Часть структур Пригожина продолжит выполнять государственные контракты. Возможны некоторые реорганизации и формальная смена руководства.

3. Причина сохранения простая – за многие годы работы, структуры Пригожина так вросли в государственную ткань, что одномоментно вырезать их без серьезного ущерба для государства чревато серьезными проблемами. То есть вырезать можно, но последствия будут серьезными.

4. Поэтому возможности Пригожина серьезно ограничили (ликвидирована медиа-группа "Патриот", начались проблемы у "Конкорда" и т.д.), но не обнулили.

5. ЧВК "Вагнер" продолжает деловито обустраиваться в Белоруссии. По ряду сообщений, уже начался процесс обучения белорусских военных и передача им боевого опыта полученного "Вагнером" на полях сражений.

6. Ущерб дорожно-транспортной системе Ростова в результате действий Пригожина составил 92,5 млн. рублей.

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