Как носить летом свитер и какие образы можно составить с любимыми вязаными вещами

Настали жаркие деньки, когда мы освобождаемся от тяжелой одежды. А прохладными вечерами с удовольствием достаем любимый свитер, который, словно кокон, согреет и подарит ощущение защищенности. Можно ли носить его летом и при этом не выглядеть странно? И не падать в обморок от жары? Стилисты уверяют, что яркий пуловер органично дополнит любой летний лук, только надо знать, на что обратить внимание при его выборе.

Легкая и дышащая вещь

Итак, как же носить свитер летом? Определенно никто не захочет надевать тяжелую и толстую вещь, которая согревала зимой, в 30-градусную жару. Поэтому свой выбор лучше всего остановить на легком пуловере, ткань которого позволит телу свободно дышать.

Идеальным вариантом станет вязаный ажурный свитер ярких расцветок. Его можно будет завязать на шее, как шарф, или накинуть на плечи. Красивый свитер – идеальный аксессуар, который не стоит недооценивать.

Внимание на состав ткани

По мнению стилистов, стоит обратить свое внимание на состав ткани. Так, если на бирке свитера есть шерсть мериноса, то такая вещь пригодится как зимой, так и летом. Она хорошо отводит влагу, что делает ее незаменимой при повышении температуры. Шерсть мериноса, обладающая высокой воздухопроницаемостью, сохранит тепло в холода и охладит кожу в жару.

Хлопковые свитера – еще один прекрасный вариант на лето. Пуловеры и кардиганы из легкого и дышащего материала можно надеть, когда похолодает. Правда, стоит помнить, что хлопок не отводит влагу, а просто ее впитывает, поэтому лучше всего остановиться на многослойной вещи.

При выборе летнего свитера большое значение имеет не только ткань, но и цвет. При повышении температуры на улице подойдут вещи светлых оттенков, потому что они поглощают меньше тепла.

Правда, при желании поклонники темной эстетики могут надеть любимый черный свитер из легкого материала, который все равно позволит сохранить прохладу.

Свитер без рукавов

Такая модель – отличный способ подчеркнуть свои красивые руки или показать татуировки. Майки-свитера помогут выстоять в жару и выглядеть очень модно.

Правда, в этом случае придется нанести солнцезащитный крем на руки, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Укороченные свитера еще больше подчеркнут стройную фигуру и накачанный пресс.

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Кроме того, стилисты рекомендуют присмотреться к трикотажным рубашкам без рукавов с отложными воротниками – новому тренду этого лета. Но в целом, любой вариант свитеров с коротким рукавом добавит изюминки вашему образу и поможет легко перенести жару.

Модный кардиган

Пережить любые погодные изменения летом и выглядеть стильно помогут нарядные кардиганы на пуговицах, которые можно надеть поверх летнего аутфита. А когда станет жарко, достаточно завязать вокруг талии или накинуть на плечи, чтобы получился многослойный расслабленный образ.

Можно сочетать темный кардиган с белоснежной рубашкой или наоборот.

Свитер с завязками

Еще один тренд этого сезона – свитера с завязками, напоминающие кимоно. В этом варианте главное – комфорт и свобода движений. Желательно, чтобы вещь была из тончайшего волокна, позволяющего сохранить температуру в норме. Кстати, объемный удлиненный свитер легко можно превратить в кимоно при помощи красивого шарфа.

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Выбирайте свитер с завязками свободной вязки, который пропускает воздух и обеспечивает комфорт летом. При желании можно остановиться на стильных вещах самых смелых узоров.

С чем носить

Любой из вариантов свитеров, упомянутых ранее, будут прекрасно сочетаться с джинсами из плотного денима, шортами и капри. Их можно носить с короткими или длинными юбками из струящихся на ветру тканей.

А объемный пуловер легко превратится в платье-свитер, как будто идеально созданный для теплых деньков. Он не обязательно должен выглядеть мешком: наденьте модный пояс, придав силуэту женственные изгибы. Стильную вещь днем можно дополнить обувью с открытым носком, а вечером – высокими ботинками.

Удлиненный кардиган можно надеть как платье или оставить его верхнюю половину расстегнутой. Это потрясающая идея для пляжной вечеринки.

Ставка на оверсайз

Мешковатая одежда по-прежнему не выходит из моды. Даже если любимый кардиган свободного кроя недостаточно длинный, то его все равно можно использовать в качестве платья, найдя ему место в летнем гардеробе. Все дело в выборе правильных оттенков и легкой ткани, которая позволит телу дышать.

С вещами оверсайз отлично сочетаются джинсы-бойфренды или тонкие брючки до щиколотки. Кроме того, их можно носить с облегающими или свободными юбками, которые подчеркнут женственность образа.

Внимание на вырез

Стилисты советуют обратить свое внимание не только на ткань свитера, но и на его вырез. Летом лучше всего выбирать вещи с глубоким V-образным вырезом, которые сохранят прохладу и визуально удлинят шею, подчеркивая ее изящность. А более узкие горловины, такие как хомут, наоборот, вызовут ощущение жара.

Итак, выбирайте легкие и дышащие материалы, не бойтесь экспериментировать с цветом и узорами. Сочетайте свитер с другими элементами гардероба и не бойтесь использовать его в своих летних образах.