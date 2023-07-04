Мнение: Выбор между Россией и Европой

В связи с европейско-украинским скандалом (который, впрочем, скандал скорее для Украины, в ЕС считают, что всё в порядке) по поводу изъятия из украинских семей-беженцев в Европе около 240 детей ювенальной юстицией – интересно сравнить, а как обстоят дела с “ювеналкой” у нас, в исконно-посконной Эрефии. У нас, как и следовало ожидать, всё намного хуже. Читатель подсказал интересный доклад сенатора… Мизулиной (!), сделанный правда, уже довольно давно – в 2017 году. Вот что там писали:

“Ежегодно в России из кровных семей изымают 300 тысяч детей, но окончательно отбирают только около 3,3 тысяч

время публикации: 30 мая 2017 г., 18:06 | последнее обновление: 06 декабря 2017 г., 14:05

Совет Федерации представил 30 мая 2017 года альтернативный правительственному доклад о ситуации с изъятием детей из кровных семей в России и избыточному вмешательству в семью со стороны органов опеки и попечительства.

Доклад “Ювенальная юстиция: современный вызов России и миру”, подготовленный при участии родительских общественных организаций и на основе данных региональных органов исполнительной власти, был представлен членом Совета Федерации, председателем комиссии по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Еленой Мизулиной. Он составлен как альтернатива правительственному докладу, подготовить который поручил президент Владимир Путин и который пока не обнародован.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/30may2017/deti_family.html

Ну что – неплохо, по-моему. 300 тысяч детей в год “временно”, из них 3300 навсегда – это вполне сравнимо с 240 детей в ЕС. Другими словами, для Украины в плане перспективы потерять ребенка – один черт, лечь “под Россию” или “под Европу”. Изымать будут там и там примерно одинаково, НО! В Европе платят в евро, а в России – рублями, то есть при прочих равных вывод, думается, очевиден.

Правда, в РФ делаются лицемерные попытки типа “исправить” эту ситуацию. Правда, еще более неторопливо, чем работает бюрократическая Фемида в ЕС (знатоки пишут, что если уж ребенка из семьи уже изъяли, придется украинцам не один год побегать, чтобы их вернули).

Вот у нас в 2022 году, то есть через ПЯТЬ лет после доклада Мизулиной, тот же СовФед разродился-таки законопроектом, призванным хотя бы ЗАТРУДНИТЬ изъятие детей из семьи:

“РБК. 4 июля 2022 (ровно год назад!) Законопроект о мерах защиты детей, которые помогли бы избежать их изъятия из семей, будет рассмотрен во время осенней сессии. Об этом сообщил в Telegram член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда», — отметил сенатор”.

Однако и этот законопроект положили под сукно.

Ведомости, 30 сентября 2022 года. “Президентские эксперты выступили против изъятия детей из семьи только по решению суда. Это может противоречить «защищаемым Конституцией традиционным семейным ценностям», решили они” – имея в виду “права ребенка”.

Другими словами, нет никаких оснований считать, что сегодня в РФ изымают детей из семей в меньших масштабах, чем это было на 2017 год. Да и с чего бы? Власти те же, законы не менялись, процедура изъятия “по решению органов опеки”, то есть – по щелчку пальцев. ВСЁ КАК В ЕВРОПЕ.

В связи с этим никак невозможно понять, как хотя бы самим себе объясняют наши вояки свой “украинский поход”. Простой же вопрос – ЗАЧЕМ Россия Украине и украинцам? В ковид все в РФ бились в той же бешеной истерии, требовали ношения бессмысленных масок и так же навязывали всем под видом “прививок” непонятные жидкости, как и в Европе; детей в РФ так же изымают из семей непонятные люди из “опеки”, как и в Европе; идиотскую “борьбу с потеплением климата” в России ведут так же рьяно, как и в Европе, и уже внесли в ГосДуму закон о “цифровых деньгах” (то есть о превращении денег в талоны за благонадежность) – как в Европе. Но при всем это в Европе нравы мягче, почти нет зимы, сама Европа гораздо цивилизованнее, умнее и, главное, намного богаче, не говоря уж о том, что в Европе все ж хотя бы для вида меняют иногда политиков у власти и даже имеется какое-никакое самоуправление.

Какие доводы “за” – в России нет гейпарадов? И вот за то, чтобы и на Украине не было гейпарадов, надо убивать и умирать?! Да полно…