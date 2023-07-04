 

Домогаров о новой возлюбленной: Помощник, друг, жена

04.07.2023, 22:54, Новости дня
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Известный российский актер и певец Александр Домогаров всегда пользовался популярностью у женщин. Блистательные роли в кино и эстрадные выступления прославили его на всю страну, особенно среди представительниц прекрасного пола. Даже в свои 59 лет шансонье все еще не остепенился.

Только официально Александр Домогаров был женат трижды и даже наличие детей не мешало ему расставаться с супругами и заводить новые отношения. Сколько у исполнителя было интрижек на стороне, сложно подсчитать.

Летом прошлого года народный артист России расстался с очередной возлюбленной. Злые языки поговаривают, что Александр Домогаров оказался слишком несерьезным в отношениях и якобы предпочитал проводить время, флиртуя с другими дамами.

Долгое время поклонники актера театра и кино гадали, с кем же свяжет свою судьбу их кумир. Артист лично решил рассказать публике о новой возлюбленной, хотя и не стал раскрывать имя второй половинки.

В интервью Пятому каналу Александр Домогаров кокетливо отметил, что дама занимает место в его сердце. “Она мой помощник, друг, жена”, – подчеркнула звезда кино. Артист добавил, что новая возлюбленная является его помощницей во всех сферах.

Примечательно, что на днях таролог Марианна Абравитова предсказала артисту новые отношения. Мистик заявили, что звезду ждут “бразильские страсти” со второй половинской.


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